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вторник, 04 июня 2019 16:37

Игроки сборной Украины Ю-18 шокировали поддержкой россиян

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Игроки сборной Украины Ю-18 шокировали поддержкой россиян
Иван Литвиненко признался, что болел за Россию на Чемпионате мира по хоккею вместе с российскими сверстниками.

Отдельные игроки сборной Украины Ю-18 откровенно удивили общением со своими российскими сверстниками на турнире в Словакии.

Недавно в Словакии проходил турнир Slovakia Cup, участие в котором принимала и сборная Украины U-18. Подопечные Олега Кузнецова заняли 4 место, проиграв матч за "бронзу" команде России.

Как оказалось, команды Украины и России жили в одной гостинице, причем игроки активно общались между собой. Некоторые футболисты "сине-желтых" не брезговали поддерживать команду страны-агрессора.

"Мы рады за вас", "Да какая политика, мы об этом даже не общались", "Игроки сборной России смеялись, когда мы разговаривали по-украински. Мы им говорили, что это сербский, а они верили", – как видим, украинские игроки довольно дружелюбно относились к россиянам.

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Россия в 2014-м аннексировала Крым, а также совершила незаконное вторжение на часть Луганской и Донецкой областей, которые до сих пор остаются неподконтрольными Украине.

https://football24.ua
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Дата
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