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вторник, 03 сентября 2019 15:58

Игроки сборной Украины поздравили Коноплянку с переходом в новый клуб

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Игроки сборной Украины поздравили Коноплянку с переходом в новый клуб
Коноплянка перешел в "Шахтер" в последний день трансферного окна

Игроки сборной Украины радостно встретили новичка "Шахтера" Евгения Коноплянку.

Полузащитник сборной получил поздравления от партнеров с переходом в донецкий клуб, передает "Footboom"

"Ты выбрал правильный клуб", - так встретил Коноплянку Александр Зинченко. Отметим, что большая часть игроков встретили Евгения со скрещенными руками - так называемыми "молотками" - символом Шахтера. Кроме футболистов донецкого клуба, вингера так приветствовал и экс-динамовец Роман Безус.

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Сборная Украины проведет матч отбора к Евро-2020 против Литвы 7 сентября, а 10-го встретится с Нигерией.

https://football24.ua
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