Игроки "Ромы" недовольны экс-тренером "Шахтера"

Паулу Фонсека 3 года возглавлял "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Игроки "Ромы" недовольны работой наставника команды 47-летнего Паулу Фонсеки.

Лидеры команды Эдин Джеко и Лоренцо Пеллегрини выразили недовольство бывшему наставнику "Шахтера" перед начало тренировки, сообщает Gazzetta dello Sport.

У футболистов случился напряженный диалог с тренером. Джеко и Пеллегрини говорили от имени всей команды, отметили неудачные результаты "Ромы" и тактические проблемы, а также потребовали возвращения в клуб тренера Джанлуки Гомбара. Один из ассистентов наставника команды уволили по итогам матча 1/8 финала Кубка Италии, когда "Рома" нарушила регламент, сделав 6 замен вместо положенных 5.

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"Рома" занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч команда проведет 23 января против "Специи".