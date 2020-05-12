"Игроки должны бегать, как собаки, которых не кормили 2-3 недели": немецкий тренер рассказал о методах Лобановского

Валерий Лобановский трижды возглавлял киевское "Динамо". Фото: УНИАН

Бывший тренер "Днепра" Бернд Штанге вспомнил о знакомстве с Валерием Лобановским.

Штанге удалось пообщаться с Лобановским и узнать его взгляды на футбол.

"Мы стали друзьями с Лобановским, я немного знал русский язык. Когда мы играли в Киеве, Валерий показал мне свою тренировочную базу. Я многому научился у Лобановского. Мы говорили о футболе с утра до вечера. Когда он стал тренером сборной Кувейта, то пригласил "Днепр" сыграть товарищеский матч.

Лобановский - невероятная личность и тренер. Он всегда начинал матчи очень агрессивно, особенно первые пять минут. Он говорил, что тогда все соперники будут тебя бояться. Помню его слова: "Игроки должны бегать, как собаки, которых не кормили 2-3 недели. А мяч - это и есть их мясо". Валерий любил быстрых игроков. Если ты был медленным футболистом, то он говорил: "Ты можешь играть в другой команде, но ты не тот, кто нужен "Динамо" или сборной", - сказал Штанге в интервью "Трибуне".

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Валерий Лобановский дважды выигрывал Кубок кубков. Один раз - Суперкубок Европы. 8 раз становился чемпионом СССР. 5 раз выигрывал чемпионат Украины.