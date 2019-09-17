Игроки "Динамо" еще должны доплатить за такую игру - футбольный менеджер раскритиковал "динамовцев"

Заховайло считает, что президент "Динамо" Игорь Суркис штрафовать игроков за плохие результаты

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал последние неудачи "Динамо". По его мнению, игроки "бело-синих" должны понести финансовое наказание.

"Думаю, что Суркис уже штрафует футболистов за серию поражений и ничьих. Если будет 7-й матч позора подряд, то игроки почувствуют серьезный удар по своему карману. Когда речь заходит о деньгах, зная "теплую ванну" в "Динамо", это придаст им мотивации.

Президент "Динамо" должен финансово наказать футболистов, если этого еще не сделал, и публично заявить об этом болельщикам, которые получат хоть какую-то компенсацию. Если "динамовцы" не выигрывают следующий матч против "Мальме" в Лиге Европы, то игроки скоро увидят зарплату. Будут играть бесплатно, чего заслуживают по состоянию на сегодня.

Так быстрее дойдет до всех футболистов. Пусть подумают лучше о болельщиках-ветеранов, которым уже за 60 или 70 лет. Они инфаркты могут перенести от такой игры "Динамо". Приходится успокоительное пить. Футболисты должны почувствовать народную нелюбовь и что-то понять. Они ходят в такие места, где при одном только появлении все девушки визжат. Футболисты "Динамо" уже забыли, когда им отказывали, поэтому они так и играют в футбол. Эта болезнь была во все времена. Иногда игроков нужно опускать на землю, а сейчас это можно сделать только благодаря деньгам", - цитирует Заховайло "Рейтинг Букмекеров".

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В трех официальных матчах под руководством Алексея Михайличенко "Динамо" одержало лишь 2 очка. В последнем поединке против "Десны" киевляне потерпели домашнее поражение 1:2 и занимают лишь 6-е место в турнирной таблице УПЛ. Всего же "Динамо" не может выиграть уже 6 матчей подряд во всех турнирах. Матч Лиги Европы "Динамо" - "Мальме" пройдет в четверг, 19 сентября, на НСК "Олимпийский". Начало в 19:55.