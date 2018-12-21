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пятница, 21 декабря 2018 13:10

Игрока "Динамо" прооперировали и выписали из больницы

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Игрока &quot;Динамо&quot; прооперировали и выписали из больницы
Дуэлунд, слева, перенес операцию. Фото: 1927.kiev.ua

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд перенес операцию на лодыжке.

21-летнего датского футболиста уже выписали из больницы, оперативное вмешательство прошло успешно.

Миккель чувствует себя нормально, он поехал домой.

Срок его восстановления определяется индивидуально. Ориентировочно футболисту понадобится 3-3,5 месяца, после чего он сможет приступить к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт "Динамо".

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Дуэлунд перебрался в "Динамо" из "Мидтьюлланна".

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