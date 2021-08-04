Игрок "Зари" забил два мяча за 96 секунд

Кочергин оформил первый хет-трик чемпионата. Фото: "Заря"

В самом результативном матче 2-го тура "Ингулец" - "Заря" - 1:5 герой матча Владислав Кочергин сумел забить два гола в ворота "Ингульца" с интервалом всего в одну минуту, а потом еще и оформил хет-трик.

Кочергин стал первым игроком "Зари" с такой скоростной результативностью и пополнил список игроков с минимальной разницей в минутах между двумя взятиями ворот в УПЛ, сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выглядит новый автобус "Динамо"

В УПЛ дубли с интервалом в одну минуту оформлялись 21 раз, (причем в трех случаях они стали составной частью хет-трика с двумя быстрыми голами). Примечательно, что каждый третий случай такой скоростной результативности - 7 из 21 - на счету футболистов "Шахтера".