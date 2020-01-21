Игрок сборной Украины заинтересовал "Арсенал"

Вслед за "Манчестер Сити" интерес к Николаю Матвиенко проявляет другой английский гранд "Арсенал". Фото: из открытых источников

Захаисник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко заинтересовал лондонский "Арсенал".

Агентами в соглашении могут стать известный испанский агент Артуро Каналес и его партнер украинской менеджер Олег Смалийчук. Вскоре они должны встретиться с руководством "горняков", чтобы обсудить переезд Матвиенко в Лондон, пишет "Спортарена"

Рыночная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, 5 млн евро. Украинец имеет действующий до лета 2021 контракт с "Шахтером".

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В нынешнем сезоне Николай Матвиенко провел 21 матч во всех турнирах за "Шахтер", в которых забил 1 мяч.