Игрок сборной Украины проводит отпуск в Москве

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко во время отпуска съездил в Москву.

Александр Зинченко посетил Москву и сфотографировался возле стадиона "Лужники".

"До сих пор еще не понял, что он здесь делал", - подписал фотографию с полузащитником сборной Украины фанат в своем Instagram.

Автор: Instagram Болельщик сделал фото с Зинченко возле стадиона "Лужники"

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Напомним, недавно Зинченко в составе сборной Украины помог одержать победу над Сербией и Люксембургом в рамках квалификации Евро-2020.