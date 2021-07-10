Игрок сборной Украины перейдет в "Эмполи"

Коваленко не заиграл в "Аталанте". Фото: "Шахтер"

Итальянский "Эмполи" оформит переход полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Не уточняется, будет это аренда или полноценный трансфер.

Коваленко стал игроком "Аталанты" в феврале, в прошлом сезоне за первую команду сыграл 1 матч. Всего провел на поле 4 минуты

Ранее была информация, что он получил травму, сможет вернуться в общую группу в начале августа.

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"Эмполи" по итогам сезона 2020/21 вышел в серию А, заняв 1-е место в серии Б. Виктор Коваленко перешел в "Аталанту" из "Шахтера" в феврале. В отличии от Руслана Малиновского он не стал основным игроком клуба.