Игрок сборной Украины переходит в "Легию"

Игорь Харатин отказался от возможности получить венгерское гражданство ради сборной Украины. Фото: ФК "Ференцварош"

Полузащитник сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" 26-летний Игорь Харатин станет игроком варшавской "Легии".

Харатин проходит медосмотр перед подписанием контракта с чемпионом Польши, сообщает Legia.net.

После этого отправится в расположение национальной сборной Украины, куда его пригласили на сентябрьские матчи отбора на Кубок мира-2022.

По сообщению СМИ, сумма трансфера составит €2,2 млн. Игрок подпишет контракт на четыре года.

С января 2019 года Харатин провел за "Ференцварош" 108 матчей, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач во всех турнирах. На счету украинской легионера "Фради" - четыре матча за сборную. После четырех сыгранных матчей "Легия" занимает 14-е место в таблице чемпионата Польши, но провела на два матча меньше, чем большинство других команд.