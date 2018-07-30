Игрок сборной Украины героически стартовал в чемпионате Бельгии

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский заработал три балла по ситеме "гол плюс пас" в матче первого тура чемпионата Бельгии с "Локереном" (4:0).

В активе украинца забитый мяч и две голевые передачи, первую из которых Малиновский отдал уже на 3-й минуте матча. Быстрый гол провел Алехандро Пасуело.

На 16-й минуте Малиновский ударом со штрафного забил второй гол "Генка".

Уже в конце матча Руслан отдал еще один ассист. В итоге команда украинца победила со счетом 4:0.

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В бельгийский "Генк" Малиновский перешел из луганской "Зари", за которую выступал на правах аренды, а принадлежал "Шахтеру".