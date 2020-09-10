Игрок сборной Италии стал партнером Малиновского

Итальянский "Аталанта" пополнила свой состав защитником сборной Италии и "Валенсии" 27-летнего Кристиано Пиччини.

Команда игрока сборной Украины Руслана Малиновского арендовала защитника в "Валенсии" на один сезон с правом выкупа, сообщает официальный сайт "Аталанты".

Кристиано действует на правом фланге обороны и прямой заменой Тимоти Кастаня, которого продали в "Лестер".

В общем это уже четвертый трансфер "Аталанты" в межсезонье после Симоне Мураторе, Алексея Миранчука и Кристиано Ромеро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Милан" подписал "нового Пирло"

Кристиано Пиччини провел в "Валенсии" два сезона, за которые сыграл 40 матчей и забил один гол. Также в его активе три матча за сборную Италии.