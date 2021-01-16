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суббота, 16 января 2021 15:14

Игрок "Шахтера" заинтересовал "Реал"

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Игрок &quot;Шахтера&quot; заинтересовал &quot;Реал&quot;
Тете интереовалась "Бавария". Фото "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тете попал на радары мадридского "Реала". Об этом утверждает fichajes.

По информации источника, сливочные, отправившие нападающего Луку Йовича в аренду в "Айнтрахт", планируют усиление передней линии. Главной трансферной целью Королевского клуба является норвежский вундеркинд "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд, однако рассматриваются и другие варианты в случае неудачи с этим трансфером. Сообщается, что в шорт-лист команды Зидана попал и бразильский правый вингер "Шахтера" Тете, который в очном противостоянии со сливочными в Лиге чемпионов показал свой уровень. Издание отмечает, что переход Тете в "Реал" - самый рискованный по сравнению с другими вариантами в виду молодости и отсутствия опыта выступлений в топ-лигах у футболиста.

В числе других вариантов для усиление "Реал" рассматривает кандидатуры Лаутаро Мартинеса (Интер) и Дарвина Нуньеса (Бенфика)

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В текущем сезоне 20-летний Тете провел 19 игр за "Шахтер" во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 4 результативные передачи.

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Дата
16
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