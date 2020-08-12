Игрок "Оболони Бровар" забил шедевральный гол с центра поля

Олег Слободян всю карьеру выступает за "Оболонь-Бровар". Фото: Денис Руденко

В матче 29-го тура первой лиги "Оболонь-Бровар" дома разгромила "Металлист 1925" - 3: 0.

Первый гол в игре на свой счет записал полузащитник хозяев Олег Слободян. Подобрав мяч в центре поля футболист "Оболони Бровар" дальним ударом направил его в ворота соперников. Голкипер гостей слишком далеко вышел из ворот и не смог спасти свою команду.

Забитый мяч Слободян посвятил своему бывшему партнеру по команде Арамиса Кузина, который борется с раком. Слободян подбежал к камерам с футболкой с номером 23, под которым играл Кузин.

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За тур до окончания первой лиги "Оболонь-Бровар" и "Металлист" занимают 6 и 7 строчку турнирной таблицы и потеряли шансы на выход в УПЛ.