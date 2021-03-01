Игрок "Миная" отправил Милевского в нокдаун

Артем Милевский вернулся в УПЛ. Фото: ФК "Минай"

В матче 16-го тура УПЛ между "Миная" и "Олимпиком" нападающий хозяев Артем Милевский получил удар в лицо.

Замбийский защитник "Миная" Маембе Шемми решил нанести дальнего удара. Мяч попал точно в лицо Милевскому.

От мощного удара Артем был отправлен в нокдаун. Бывший форвард "Динамо" сам смог подняться на ноги. Только некоторое время руками держался за лицо.

Милевский в матче сыграл 68 мин., после чего его заменили.

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"Минай" дома обыграл "Олимпик" - 2:1. Закарпатцы идут на 12-м месте в УПЛ. Артем Милевский выступает за "Минай" с начала 2021 года. Нападающий успел провести 2 матча в чемпионате Украины, но результативными действиями не отметился. 7 марта команда из Закарпатья будет принимать "Динамо". Начало игры в 14:00.