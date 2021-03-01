Защитник "Динамо" пропустит Евро-2021

Никита Бурда пропустил из-за травмы 6 месяцев. Фото: ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины 25-летний Никита Бурда перенес повторную операцию на ахилле.

Главный врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о ситуации с травмированными и о сроках возвращения игроков из лазарета, сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Бурде в январе сделали повторную операцию на ахилле. Сроки восстановления после такого вмешательства длительные - около 6 месяцев.

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У Дениса Попова травма икроножной мышцы, он находится на лечении. Для выздоровления ему понадобится как минимум 3 недели.

Беньямин Вербич продолжает восстановление после повреждения мышцы задней поверхности бедра. Динамика реабилитации положительная, но о конкретных сроках пока рано говорить.

Денис Гармаш восстанавливается после воспаления ахилловых сухожилий, начал беговую работу. У него хорошая динамика, все идет по плану. Клейтон уже вернулся к занятиям в общей группе", - сказал доктор.

Никита Бурда был одним из лидеров "Динамо". В конце августа футболист получил травму ахилла в матче против "Колоса". Защитник пропускает уже 2-й сезон. В текущем сезоне "Динамо" лидирует в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу опережает "Шахтер" на 4 очка. 3 марта киевляне сыграют против "Колоса" в рамках Кубка Украины. Бурда постоянно получал приглашение в сборную Украины от Андрея Шевченко. Евро-2021 пройдет с 11 июня по 11 июля.