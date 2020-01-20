Игрок "Милана" забил красивый мяч на глазах у Шевченко

Тео Ернендес забил дальним ударом в ворота "Удинезе". Фото: из открытых источников

"Милан" одержал волевую победу над "Удинезе" в матче 20-го тура чемпионата Италии 3: 2.

Гости вышли вперед после ошибки Джанлуиджи Доннарумма, чьим ляпом воспользовался Йенс Ларсен.

Отыгрался "Милан" в начале второго тайма, через две минуты после выхода на поле дебютный мяч за россонери забил Анте Ребич.

На 72-й минуте хозяева повели в счете благодаря мощному дальнему удару Тео Эрнандеса, но через 13 минут Кевин Лазанья восстановил ничейный результат.

Победу "россонери" уже в компенсированное время принес Ребич, который забил решающий гол уже в компенсированное арбитром время, пишет "Спортарена"

На матче присутствовал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе со своими помощниками

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"Милан" набрал 28 очков и поднялся на восьмое место. В следующем туре команда Стефано Пиола сыграет с "Брешиа" на выезде.