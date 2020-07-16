Игрок "Милана" забил фантастический мяч в ворота "Пармы"

Забитый мяч Франко Кэсси переломил ход встречи. Фото: gettyimages.com

В 33 туре Серии А "Милан" дома обыграл Парму - 3:1.

В конце первого тайма гости вышли вперед. Но "Милан" смог не только отыграться, но и одержать волевую победу.

Переломным моментом стал забитый мяч Франко Кесси в начале второго тайме. Полузащитник "Милана" дальним ударом не оставил шансов вратарю "Пармы". После этого Алессио Романьоли и Хакан Чалханоглу установили окончательный счет поединка в пользу хозяев поля.

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"Милан" набрал 53 очка и продолжает борьбу за место в Лиге Европы. "Парма" с 40 очками идет на 12-й позиции.