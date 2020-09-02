Игрок из "чемпионата ЛНР" оставил "Полесье"

Алексей Лобов не долго пребывал в стане "Полесья". Фото ФК "Авангард"

Директор "Полесья" Владимир Загурский рассказал, что защитник Алексей Лобов покинул клуб после протеста ультрас клуба из-за его участия в чемпионате ЛНР.

"Лобов выступал последние 4 сезона за "Авангард". Мы его брали в команду на правах аренды, поэтому он не наш игрок. Сейчас он игрок "Колоса". Когда мы его брали, об этой истории не знали, потому что мы изучаем историю каждого игрока из открытых источников". Сообщает "Трибуна".

Если открыть Википедию и другие украиноязычные сайты – этой информации не было. С 2014 по 2017 год были пробелы. Поскольку он молодой человек, ему всего 23 года, мы этому не уделили нужное внимание.

От фанатов мы узнали, что на российских сайтах и порталах Луганщины указано, что этот футболист играл в 2014-2016-х под эгидой так называемой ЛНР. Для нас эта информация была как снег на голову. К нам никто не обращался из фанатов, чтобы выяснить эту ситуацию.

Фактически вся эта ситуация была сначала опубликована на странице в фейсбуке. На это отреагировали СМИ. Мы в тот день проводили матч Кубка в Макарове, нам, мягко говоря, было не до этого.

Кроме того, Лобов фактически с пятницы (28 августа – прим.) пребывал первый день на работе, поэтому он не был заявлен на матч. Он поехал как человек из команды, но не был в заявке. Поэтому всю историю перенесли для дальнейшего выяснения.

Как я объяснял фанатам, любой человек, даже которого ведут на казнь, имеет право на последнее слово. Так же он как человек, которого обвинили в вещах, которые недоказанные, мы предложили его послушать.

Мы с тренером спросили, готов ли он объяснять, что и как происходило, где он играл. Он согласился. Поэтому подходили и до матча, и после. Пытался и он объяснить, и позиция тренерского штаба, руководства.

Позицию не приняли. Она была однозначной – он здесь не должен играть.

Сегодня ситуация другая. Вчера он приехал на сбор и решил не продолжать карьеру у нас. Он теперь не игрок нашей команды", – сказал Загурский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Житомирское "Полесье" подписало футболиста, игравшего в ЛНР

Ультрас "Полесья" выступили против этого подписания, поскольку Лобов выступал за "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск, ЦСКА НМ из чемпионата ЛНР в период 2015-2016 года.