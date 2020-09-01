Игрок "Динамо" закрутил роман с двукратной чемпионкой мира по дзюдо

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов начал встречаться с дзюдзоисткой Дарьей Билодид

Пара вместе пришла на премьеру фильма о Билодид "Анаконда", сообщает "24 канал".

На этом событии спортсменку сопровождал защитник "Динамо". Футболист ни на шаг не отходил от Билодид, нежно держа ее за руку.

Автор: JetSeterr. ua

Автор: JetSeterr. ua

Автор: JetSeterr. ua

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Денис Попов с сезона 2019/20 является игроком первой команды "Динамо". Летом 2019 стал обладателем молодежного Кубка мира. Дарья Билодид - двукратная чемпионата мира по дзюдо.