Игрок "Динамо" согласился на переход в мексиканский клуб

Права на Дерлиса Гонсалеса принадлежат до сих пор "Динамо"

Дерлис Гонсалес согласился на переход в мексиканский клуб

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес, который сейчас выступает на правах аренды за бразильский "Сантос", готов перебраться в мексиканский клуб "Америка".

По данным мексиканских источников, парагваец согласился присоединиться к "Америки" на правах аренды. Мексиканский клуб ищет замену Орибе Перальта, который ушел из команды, и травмированному Николасу Кастильо.

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Дерлис Гонсалес за три сезона с 2015 до 2018 года провел за киевское "Динамо" ровно 50 матчей в УПЛ и забил 7 голов. Если же учитывать все турниры, то на счету парагвайца 14 забитых мячей в 85 поединках.