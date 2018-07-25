Игрок "Динамо" прокомментировал смену места работы

Корзун не завоевал в киевском "Динамо" постоянного места в составе. Фото: Footboom.com

Белорусский полузащитник Никита Корзун, который принадлежит киевскому "Динамо", рассказал о своем переходе в аренду в минское "Динамо".

"Я давно не играл, поэтому решил ничего не мудрить, а вернуться туда, откуда все начиналось. Повторюсь, у меня очень давно не было нормальной игровой практики, а играть очень хочется. Поэтому я здесь - для меня это очень хорошее предложение.

У меня были предложения и из России, и из европейских клубов, но не было какой-то конкретики, которая была здесь, в Минске. Здесь все было максимально четко, что меня и убедило не ждать других вариантов.

Для меня главная задача - играть, ведь практики не было почти полгода. Желание зашкаливает - готов играть хоть по три игры за неделю, как это было раньше в детстве, когда совсем не уставал от игры. Также хочется и сейчас", - сказал Корзун в интервью официальному сайту минского "Динамо".

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Белорус перешел в минское "Динамо" на правах аренды на один год.