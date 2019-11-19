Игрок "Динамо" перейду в "Бенфику" в январе - португальские СМИ

Сидклей станет игроком "Бенфики" уже зимой. Фото: ФК "Динамо"

Бразильского защитника "Динамо" Сидклея все ближе к переходу в португальскую "Бенфику".

Сидклей до конца ноября отправится вслед за своим агентом в столицу Португалии для согласования с руководством "Бенфики" условий личного контракта, сообщает португальское авторитетное издание "А Воla".

По информации издания, все заинтересованные стороны все ближе к заключению соглашения, которое состоится в январе, после открытия трансферного окна.

Основной левый защитник "орлов" Алехандро Грималдо подпишет новый договор с клубом для того, чтобы на выгодных для "Бенфики" условиях летом пойти в "Наполи". Будущие полгода будут даны Сидклею для полной адаптации в лиссабонской команде, пишет "Футбол 24"

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В текущем сезоне Сидклей не сыграл ни одного официального матча за "Динамо". Он перешел в киевский клуб летом 2018 с "Атлетико" Паранаэнсе.