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понедельник, 12 августа 2019 11:30

Игрок "Динамо" назвал футболиста "Шахтера" клоуном

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Игрок &quot;Динамо&quot; назвал футболиста &quot;Шахтера&quot; клоуном
Защитник "Динамо" Никита Бурда считает, что отдельные игроки "Шахтера" ведёт себя не по - мужски

Защитник "Динамо" раскритиковал поведение футболистов "Шахтера".

Никита Бурда прокомментировал поведение игроков "Шахтера", которому киевляне в матче 3-го тура УПЛ уступили 1:2.

"Схватка после матча? Не знаю, что там произошло, я не был близко. Там есть несколько таких футболистов - Дентиньо, Мораес.

Дентиньо каждый матч что-то там бегает, показывает. Клоун. Бегает, словно он все эти трофеи выиграет. Мораес тоже ведет себя так себе, конечно... Вроде был у нас длительное время, все его знают", - рассказал Бурда в эфире программы "Профутбол".

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"Динамо" потерпело первое поражение в УПЛ 2019/20. В матче 3-го тура киевляне на НСК "Олимпийский" уступили "Шахтеру". В составе киевлян забил Жерсон Родригес, у "горняков" отличились Мораес и Марлос.

https://football24.ua
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