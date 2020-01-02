Игрок "Динамо" хочет разорвать контракт с клубом

Центрбэк Лука Лочошвили не провёл за первую команду "Динамо" ни одного матча. Фото: из открытых источников

Центрбэк Лука Лочошвили не видит своего будущего в "Динамо" несмотря на действующий контракт с киевлянами.

"Игровая практика очень важна, особенно когда играешь против таких сильных команд, как соперники молодежной сборной Грузии. Думаю, если бы у меня не было этой проблемы, то я бы демонстрировал в два раза лучшую игру. Что касается смены команды, то я ожидаю ответа от нескольких вариантов. Надеюсь, все скоро будет решен, а также я разорву контракт с киевским "Динамо", поскольку он затрудняет многие вещи ", - цитирует Лочошвили" Футбол 24 "

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Лука Лочошвили является воспитанником "Динамо" Тбилиси, а к киевскому гранда он присоединился в августе 2017 года. С тех пор он не провел ни одного матча за основу "бело-синих". Последний сезон провел в словацкой "Жилине".