Игрок "Бенфики" не сыграет против "Шахтера" из-за проблем со зрением

Габриэл вынужден (временно) приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем. Фото: ASF

Полузащитник "Бенфики" Габриэл пропустит оба матча против "Шахтера" из-за проблем со зрением.

Игрок прошел необходимые тесты, после которых было обнаружено проблемы с мозговыми нервами, из-за чего у него возникает двоение в глазах. На данный момент невозможно определить срок восстановления Габриэла. Футболист приостановил карьеру, сообщает "Футбол 24".

Полузащитник будет находиться под наблюдением врачей и выполнять физические задачи. Проблемы со здоровьем у бразильца начались после матча Кубка Португалии против "Фамаликану", который состоялся 4 февраля.

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Матчи "Шахтера" и "Бенфики" в рамках 1/16 финала Лиги Европы состоятся 20 и 27 февраля.