Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч

В канадской провинции Альберт состоялся самый долгий в истории хоккейный матч. Он длился 252 ч. и завершился со счетом 2649:2528.

Организаторами благотворительной акции стали спортсмены-любители, которые таким образом собрали $1,8 млн на исследование рака, сообщает CBC.

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40 спортсменов неделю играли по очереди в хоккей на открытом воздухе 24 ч. в сутки, начиная с 4 февраля. В ночное время температура воздуха опускалась до -55°С.

Фото: Facebook.com/World's Longest Game

Около 6:00 15 февраля команды преодолели отметку в 252 ч. непрерывной игры и побили свой предыдущий мировой рекорд.

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Мероприятие по непрерывной игре в хоккей на открытом воздухе впервые организовал доктор Брентон Сайк в 2003 году. Его отец и жена скончались от рака.