"Идея подчинения профессионального бокса ФБУ - абсурдная" - Красюк

Александр Красюк (слева) и Александр Усик (справа). Фото: сайт братьев Кличко

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал о своем отношение к инициативе ликвидировать "профессиональный бокс", как отдельный вид спорта.

"Все чемпионы мира среди профессионалов за последние 30-40 лет проявили себя и в любительского боксе. Через 5-7 лет Олимпийские чемпионы становятся звездами профессионального бокса и получаются доступ к значительным финансов. Любительский бокс финансируется государством, а национальные Федерации расходует средства на подготовку боксеров . Они получаются чемпионов, грамоты, награды и премии, а боксер, став олимпийским чемпионом или призером, уходит в профессионалы, чтобы достичь финансового успеха и обустроить свою жизнь. Именно это факт является внутренним ответом, уходит мо а о коммерческой составляющих. На мнение функционеров любительского бокса, это возможно. Но опыт показывает что профессиональный бокс и олимпийский, простите за штамп - два Различные виды спорта. Те, что похоже - перчатки и ринг, а остальные отличается ", - сказал Красюк "

Олимпийские чемпионы становятся звездами профессионального бокса

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine рассказал о значении "профессионального бокса" и его развитие для Украины

"Профессиональный бокс развивается и об этом прекрасно известно в нашей стране - говорит Красюк.- Виталий и Владимир Кличко, Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Артем Далакян, Виктор Постол. Сергей Дзнзирук, Юрий Нужненко, Андрей Котельник, Вячеслав Сенченко Владимир Сидоренко - у нас большой перечень чемпионов мира по профессиональному боксу. И есть куча боксеров, которые могут присоединится к этому чемпионскому списку. Только в уашей промоутерской компании К2 Ukraine это Денис Беринчик, Олег Малиновский, Дмитрий Митрофанов. Все работает".

В Украине большой перечень чемпионов профессионального бокса

Також Красюк рассказал, что зарабатывать на боксе в Украине не так просто.

"На самом деле в Нашей стране сегодня никто на этом не зарабатывает. Провести боксерское шоу стоит недешево. Но Лига профессионального бокса Украины не имеет отношения к этому бюджета. Лига является регулятивным органом, который обеспечивает государственную функцию на спортивных соревнованиях - присутствием супервайзера, врачей, судей, "скорой" и так далее ", - подытожил Красюк.

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Федерация бокса Украины направила письмо в Министерство молодежи и спорта с предложением ликвидировать профессиональный бокс. Отметим, что профессиональный бокс является самостоятельным видом спорта и в Украине курируется Лигой профессионального бокса Украины.