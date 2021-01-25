Ибрагимович шокировал сменой имиджа

Нападающий "Милана" 39-летний Златан Ибрагимович шокировал фанатов кардинально новой прической.

Шведский форвард решил полностью сбрить свое обычно длинные волосы.

После поражения в матче 19-го тура Серии А от "Аталанты" Ибрагимович опубликовал сториз в собственном Instagram, оставив загадочный подпись: "All in". В матче против "бергамаско" Златан был еще со старой прической.

Автор: Инстагра Златана Ібрагімовича

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В текущем сезоне чемпионата Италии Златан Ибрагимович провел 9 матчей, отличился 12 голами и одним ассистом.