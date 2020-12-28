Ибрагимович показал свой лучший гол

Ибрагимович забил 62 гола в составе сборной Швеции. Фото hottestgist.com

Форвард "Милана" 39-летний Златан Ибрагимович рассказал, какой забитый мяч считает самым красивым в более чем 20-летней футбольной карьере.

Нападающий выбрал гол за сборную Швеции в товарищеском поединке против Англии в 2012 году. Тогда Златан сумасшедшим ударом через себя в падении с дальней дистанции отправил игровой снаряд в ворота команды "Трех львов".

"Мой гол в ворота Англии в 2012-м - самый лучший. Это был идеальный удар через себя в падении", - приводит слова Ибрагимовича SportWeek.

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Ибрагимович завершил выступления за сборную Швеции в 2016 году после чемпионата Европы.