Ибрагимович переходит в "Милан"

Златан Ибрагимович возвращается в Европу после 2 летнего перерыва. Фото: рейтер

Глава МЛС Дон Гарбер заявил, что форвард Златан Ибрагимович возвращается в Европу, сообщает "Футбол 24".

"Златан - интересный персонаж. С ним не соскучишься, он захватывает. Нам нужны такие яркие ребята, которым в свое время был Бекхэм. Златану 38, он переходит в "Милан", в один из топ-клубов мира.

За последние 2 года он едва не побил рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Он не дает скучать, и я хотел бы, чтобы он вернулся. Но это уже зависит от "Гэлакси", - цитирует Гарбер ESPN.

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38-летний швед Ибрагимович уже выступал в "Милане" (2010-2012-е). Последние 2 сезона Златан защищал цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".