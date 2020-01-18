И тут объегорили. Россиянки грубо нарушили правила биатлонной эстафеты

Резцова думала, что ее хитрость не заметят

Вчера, 17 января, в эстафете Кубка мира россиянка Кристина Резцова стреляла по закрытым мишеням и ничего не сказала судьям. Резцова начала стрельбу: одновременно с ее первой мишенью закрылась пятая, одновременно второй - четвертая. Дело в том, что рядом белоруска Анна Сола ошиблась и открыла огонь по чужой установке. Об этом сообщает eurosport.

Россиянка должна была поднять руку и известить судей об ошибке, однако Резцова, сделав всего два выстрела, обнаружила, что ее ждет только одна незакрытая мишень. Кристина поразила ее, затем выпустила два и патрона в уже закрытую установку и пошла на заключительный круг.

В итоге сборная России завершила гонку на 11 позиции и поэтому судьи закрыли глаза на ошибку Резцовой.

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