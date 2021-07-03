Хотим за Яремчука много больше € 15 миллионов – "Гент"

Яремчук четыре сезона играет в Бельгии. Фото: r.yaremchuk / Instagram

Генеральный директор "Гента" Мишель Луважи высказался об игре нападающего команды и сборной Украины Романа Яремчука на Евро-2020.

"Мы довольны игрой Романа Яремчука, который забил уже два гола на Евро. Он пожинает плоды собственного труда: когда он стал игроком "Гента" четыре года назад, то не имел ничего общего с тем игроком, которым является сейчас. Он трудолюбив, профессионален и два последних сезона выступает на высоком уровне. К тому же он открытый и приятный парень. Роман с каждым годом становится лучше. Думаю, у него есть потенциал, чтобы далеко пойти.

Я никогда не говорю о трансферных суммах. Но мы действительно рассчитываем выручить крупную сумму от его продажи. € 15 млн? Надеемся на гораздо большее, даже если рынок останется под влиянием пандемии. Всё будет зависеть от страны и рынка. То, что Украина сыграет с Англией, очень хорошо: Яремчук может вновь проявить себя. Английский рынок всегда ориентируется на крупные летние турниры, такие, как чемпионаты мира и Европы", — приводит слова Луважи RTBF.

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Роман Яремчук является воспитанником киевского "Динамо". Он не смог пробиться в основной состав. В 2017 году клуб продал его в "Гент" за € 2 млн.