"Хотел, чтобы мой дебют был грандиозным" - чемпион Европы по греко-римской борьбе Новиков

Семен Новиков завоевал титул чемпиона Европы по греко-римской борьбе.Фото: unitedworldwrestling.org

11 февраля 2020 Семен Новиков подарил украинским болельщикам повод для радости и гордости - завоевал золото чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который состоялся в Риме.

В финале украинец уверенно победил чемпиона Европы-2017, бронзового призера Европейских игр-2019 и обладателя трех медалей чемпионата мира венгра Виктора Льоринца.

"Я был действующим чемпионом мира в 23 лет и был уверен в себе. Только хотел, чтобы мой дебют на чемпионате Европы среди взрослых был грандиозным, так и произошло. Я ехал побеждать.

В полуфинале я проигрывал, но в последний момент вырвал победу. Это невероятная радость. Конечно, это опасно, не надо так делать. Когда выиграл в финале, не было таких эмоций, как когда вырвал непростую победу в полуфинале. Я не знал, какие очки дали судьи, но услышал крики своих болельщиков, понял, что победа моя и даже сам закричал от радости ", - сказал Семен Новиков в интервью"mixsport.pro"

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Семен Новиков - украинский борец греко-римской борьбе. Чемпион образование в категории Ю-23 и серебряный призер чемпионата Европы Ю-23.