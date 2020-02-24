"Хотел, чтобы дебют был грандиозным" - чемпион Европы по греко-римской борьбе Новиков

Семен Новиков завоевал титул чемпиона Европы по греко-римской борьбе.Фото: unitedworldwrestling.org

11 февраля 2020 года Семен Новиков подарил украинским болельщикам повод для радости и гордости - завоевал "золото" чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который состоялся в Риме.

В финале украинец уверенно победил чемпиона Европы-2017, бронзового призера Европейских игр-2019 и обладателя трех медалей чемпионата мира венгра Виктора Льоринца.

"Я был действующим чемпионом мира в 23 лет. Только хотел, чтобы дебют на чемпионате Европы среди взрослых был грандиозным. Так и произошло. Я ехал побеждать.

В полуфинале я проигрывал, но в последний момент вырвал победу. Это невероятная радость. Конечно, это опасно, не надо так делать. Когда выиграл в финале, не было таких эмоций, как когда вырвал непростую победу в полуфинале. Я не знал, какие очки дали судьи, но услышал крики болельщиков, понял, что победа моя, и даже сам закричал от радости", - сказал Новиков в интервью mixsport.pro.

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Семен Новиков - украинский борец по греко-римской борьбе. Чемпион мира в категории Ю-23 и серебряный призер чемпионата Европы Ю-23.