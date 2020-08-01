Хорватский клуб отказался продавать игрока киевскому "Динамо"

Раньше на Моро претендовал "Шахтер". Фото Nikola Kurti

"Динамо" Киев предложило "Динамо" Загреб 7 миллионов евро за полузащитника Николу Моро, сообщает Jutarnji list.

Однако хорватский клуб ответил отказом. Он хочет получить более финансово выгодное предложение. Загребское "Динамо" готово провести еще одну встречу с представителями "Динамо", но сам футболист не очень хочет переезжать в Киев.

Переговоры начались на прошлой неделе, когда "Динамо" наблюдало за Ненадом Бьелицой, который был одним из кандидатов на пост главного тренера.

Отмечается, что к 22-летнему хорвату проявляют интерес и другие клубы, в частности в начале года "Шахтер" предлагал 12 млн евро.

Основная позиция Моро – опорный полузащитник, также способен сыграть центрального и атакующего хавбека.

Тransfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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В завершившемся сезоне хорват забил 2 гола в 28 матчах чемпионата Хорватии.