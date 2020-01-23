Хорватский чемпион расскажет, когда надеется провести бой с Усиком

Филипп Хргович - одна из надежд супертяжелой категории. Фото: из открытых источников

Хорватский боксер Филипп Хргович проведет в Киеве зустирч с журналистами.

Одна из надежд хэвивейта 27-летний хорват Хргович в рамках своего пребывания в Украине встретится с журналистами и расскажет, когда надеется выйти в ринг против Александра Усика и вспомнит свою работу в тренировочном лагере Владимира Кличко.

В ринге хорват провел 10 боев, одержал 10 побед из них 8 нокаутом. Свой последний поединок Филипп провел 7 декабря прошлого года в Саудовской Аравии в андеркарте боя Энди Руиз - Энтони Джошуа, где нокаутировал американца Эрика Молину.

Медиа-встреча состоится в понедельник 27 января в Klitschko Expo (ул. Большая Васильковская, 55, НСК "Олимпийский"). Начало в 10:30. Аккредитация на мероприятие обязательна, запросы принимаются до 10:00 27 января на почту [email protected], телефон для справок 050 342 92 23 - Максим Розенко.