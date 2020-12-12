Холанд поедет в "Манчестер". За него спорят "Сити" и "Юнайтед"

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 234
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 783
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 567
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4140
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4536
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1440
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 468
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3213
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
"Шахтер" хочет подписать Верона
"Шахтер" хочет подписать Верона
"Лестер" победил АЕК и занял 1-е место в группе "Зари
"Лестер" победил АЕК и занял 1-е место в группе "Зари
Позор Яремчука и триумф Моуриньо: результаты матчей 6-го тура Лиги Европы
Позор Яремчука и триумф Моуриньо: результаты матчей 6-го тура Лиги Европы
Как "Заря" проиграла "Браге"
Как "Заря" проиграла "Браге"
Интервью
1/5
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 144
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1548
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 999
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3231
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1962
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 306
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 11:07

Холанд поедет в "Манчестер". За него спорят "Сити" и "Юнайтед"

  Комментировать
Холанд поедет в &quot;Манчестер&quot;. За него спорят &quot;Сити&quot; и &quot;Юнайтед&quot;
Эрлинг Холанд считается одним из наибльших талантов в мире. Фото Рейтер

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд по окончании сезона может продолжить карьеру в АПЛ.

20-летний игрок сборной Норвегии интересен "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.

"Горожане" рассматривают Холанда в качестве потенциальной замены 32-летнему Серхио Агуэро, который летом 2021 года может стать свободным агентом.

"Красные дьяволы" хотели приобрести Холанда, когда тот еще выступал за "Зальцбург". Сейчас приоритет "МЮ" – трансфер вингера "Боруссии" Джейдона Санчо, но Холанд тоже находится в шорт-листе.

Из-за травмы нападающий не играл в декабре. Ожидается, что он вернется в строй в январе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моуриньо дал слово Пересу вернуться в "Реал" - СМИ

В 8 матчах сезона бундеслиги Холанд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Холанд поедет в "Манчестер". За него спорят "Сити" и "Юнайтед"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Казнили гетмана

Издали совместный учебник по истории для украинцев и белорусов

Украинские военные подавили мятеж

Подросток расстрелял одноклассников

Императрица сравняла казацкую старшину в правах с дворянами

Песня The Beatles начала британское "вторжения" в Америку

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 1 Просмотров: 11979
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 11421
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 10026
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 5 Просмотров: 6696
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 6120
Спорт
Украинские клубы поделили деньги от еврокубков
Украинские клубы поделили деньги от еврокубков Просмотров: 189
"Шахтер" пошутил над Лукаку
"Шахтер" пошутил над Лукаку Просмотров: 405
Михайличенко помог Андерлехту одержать победу
Михайличенко помог Андерлехту одержать победу Просмотров: 135
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
 1 Просмотров: 1989
Украинский футболист должен покинуть команду Реброва
Украинский футболист должен покинуть команду Реброва
 Просмотров: 2529
Больше всего комментируют
17
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
7
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
5
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
Голосов: 655
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть