Холанд поедет в "Манчестер". За него спорят "Сити" и "Юнайтед"

Эрлинг Холанд считается одним из наибльших талантов в мире. Фото Рейтер

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд по окончании сезона может продолжить карьеру в АПЛ.

20-летний игрок сборной Норвегии интересен "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", сообщает Daily Mail.

"Горожане" рассматривают Холанда в качестве потенциальной замены 32-летнему Серхио Агуэро, который летом 2021 года может стать свободным агентом.

"Красные дьяволы" хотели приобрести Холанда, когда тот еще выступал за "Зальцбург". Сейчас приоритет "МЮ" – трансфер вингера "Боруссии" Джейдона Санчо, но Холанд тоже находится в шорт-листе.

Из-за травмы нападающий не играл в декабре. Ожидается, что он вернется в строй в январе.

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В 8 матчах сезона бундеслиги Холанд забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.