Эрлинг Холанд считается самым перспективным форвардом в мировом футболе. Фото: Reuters

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отказался переходить в "ПСЖ", утверждает журналист Руди Галетти. По данным источника, норвежский форвард не заинтересован в переходе в парижский клуб.

"ПСЖ" рассматривал Холанда в качестве возможной замены Килиану Мбаппе, который близок к переходу в "Реал". Но сам Холанд хочет провести ещё один сезон в "Боруссии", а затем также перебраться в мадридский клуб.

Ранее СМИ утверждали, что "ПСЖ" готов предложить "Боруссии" за Холанда € 200 млн. Аналогичную сумму парижане должны выручить за Мбаппе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" выдвинул ПСЖ ультиматум в переговорах о Мбаппе

Следующим летом в контракте Холанда с "Боруссией" вступит в силу пункт об отступных. Они составят € 75 млн. В нынешнем сезоне Холанд в трёх матчах Бундеслиги забил три мяча и сделал две результативные передачи.