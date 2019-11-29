Хоккейный вратарь совершил сейв века

Марк-Андре Флери выигрывал Кубок Стенли из "Питтсбургом"

Марк-Андре Флери – главный герой матча против "Торонто". За четыре минуты до конца при счете 3:2 в пользу "Вегаса" он выдал потрясающий сэйв. Об этом пишет "Трибуна".

После броска Ильи Михеева шайба срикошетила к Нику Петану – оставалось только отправить ее в пустые ворота. Но Флери быстро сориентировался и вытащил шайбу в футбольном прыжке.

Даже авторы телетрансляции решили, что гол неминуем – сначала счет изменился на 3:3, потом – 4:3 в пользу "Лифс". Через секунду счетчик откатили.

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Официальный твиттер клуба уже назвал этот сэйв спасением века.