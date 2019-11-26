Хоккеист потерял 9 зубов после удара шайбой

Кот Яндл потерял 9 зубов, но вернулся на лед. Фото: соцсети

Защитник хоккейной команды "Флорида" Кит Яндл потерял девять зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины". Во время первого периода Яндл получил болезненный удар шайбой в лицо и сразу же ушел в раздевалку.

Несмотря на жуткую травму, в третьем периоде Кит вернулся на лед, а на следующий день сыграл против "Баффало".

Яндл, выступающий за "Пантерс" с 2016 года, не пропустил ни одной игры НХЛ с сезона-2008/09. Серия американца с 821 матча подряд - самая длинная среди действующих хоккеистов, сообщает "24 канал"

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"Флорида" же уступила "Каролине" со счетом 2: 4.