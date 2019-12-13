Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю (видео 18+)

 
Ексклюзивы
1/5
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 27
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 612
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 405
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2673
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8622
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2016
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4896
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2205
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
Фото
Все фото
12
15
11
11
17
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Видео
Все видео
Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю (видео 18+)
Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю (видео 18+)
Все российские клубы вылетели из еврокубков
Все российские клубы вылетели из еврокубков
"Александрия" проиграла в последнем туре Лиги Европы
"Александрия" проиграла в последнем туре Лиги Европы
"Динамо" не смогло одолеть швейцарского середняка
"Динамо" не смогло одолеть швейцарского середняка
"Динамо" не смогло дожать "Лугано"
"Динамо" не смогло дожать "Лугано"
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 612
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2178
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10548
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2700
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2826
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 351
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 14:19

Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю (видео 18+)

  Комментировать
Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю (видео 18+)
Такер Тинан получил ужасную травму. Фото: рейтер

В Канаде во время хоккейного матча произошел довольно ужасный инцидент. Хоккеист "Лондона" в борьбе лезвием разрезал ногу вратарю соперников.

После этого на лед начала литься кровь. Голкипер сразу же показал, что ему нужна помощь медиков. Однако даже врачи, которые вышли на лед, долго не могли остановить кровотечение, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина с разгромного поражения стартовала на домашнем Кубке мира по хоккею

После этого арбитр решил не продолжать матч, который остановили в начале второго периода. 17-летнего Такера Тинан госпитализировали. Ему сделали операцию. Пока его состояние стабильное.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю (видео 18+)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

15 лет назад Шевченко получил "Золотой мяч"

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 74539
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 15021
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 14787
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 12969
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 9342
Спорт
15 лет назад Шевченко получил "Золотой мяч"
15 лет назад Шевченко получил "Золотой мяч"
 Просмотров: 54
В соцсетях отреагировали на вылет "Динамо" из Лиги Европы
В соцсетях отреагировали на вылет "Динамо" из Лиги Европы Просмотров: 567
Лидеры "Шахтера" публично поссорились
Лидеры "Шахтера" публично поссорились Просмотров: 621
"Катастрофа ! - Из этого состава один Миколенко тянет на" Динамо ": украинская пресса о матче с "Лугано"
"Катастрофа ! - Из этого состава один Миколенко тянет на" Динамо ": украинская пресса о матче с "Лугано"
 Просмотров: 855
Украина с разгромного поражения стартовала на домашнем Кубке мира по хоккею
Украина с разгромного поражения стартовала на домашнем Кубке мира по хоккею Просмотров: 504
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
Голосов: 876
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua