Хоккеист лезвием конька разрезал ногу вратарю (видео 18+)

Такер Тинан получил ужасную травму. Фото: рейтер

В Канаде во время хоккейного матча произошел довольно ужасный инцидент. Хоккеист "Лондона" в борьбе лезвием разрезал ногу вратарю соперников.

После этого на лед начала литься кровь. Голкипер сразу же показал, что ему нужна помощь медиков. Однако даже врачи, которые вышли на лед, долго не могли остановить кровотечение, сообщает "24 канал"

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После этого арбитр решил не продолжать матч, который остановили в начале второго периода. 17-летнего Такера Тинан госпитализировали. Ему сделали операцию. Пока его состояние стабильное.