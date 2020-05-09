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суббота, 09 мая 2020 10:50

Хочу играть в "Динамо" до 24 лет – Цитаишвили

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Хочу играть в &quot;Динамо&quot; до 24 лет – Цитаишвили
Цитаишвили никак не пробьется в основу "Динамо". Фото "Динамо" Киев ua

19-летний полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили рассказал о своих планах на карьеру. Он отказался от перехода в "Бешикташ" и планирует играть в "Динамо" до 23-24 лет.

"Президент горит желанием, чтобы я был в "Динамо". Я горю желанием быть в "Динамо". Я вижу себя в "Динамо", не говорю, что хочу уйти, ни в коем случае. Просто хочу играть здесь, - сказал футболист в интервью youtube-каналу "Бомбардир".

Предложение от "Бешикташа"? На "Бешикташ" я даже не смотрел. Говорили об этом, но я даже не обращал внимания. Глупо уходить в моем возрасте и в такой ситуации. Я не получил опыта, ничего еще не сделал в футболе. Да, чемпион мира U-20. А кому это надо? Это прибавит пару тысяч к зарплате. В Европе это, если и имеет значение, то когда тебя покупают, на это уже не смотрят. Смотрят на статистику. Сколько сыграл, сколько забил. А этого нет вообще.

Хочу до 23-24 лет быть в "Динамо". А потом уже хочу без лестницы сразу в топ-клуб перейти. Так планирую. Англия – это потом, как Ярмола перешел. Сначала Испания, Италия. В Италии у меня нет любимой команды. В Испании – "Барселона", в Англии – "Ливерпуль".

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В нынешнем чемпионате Цитаишвили сыграл за "Динамо" 3 матча, проведя в общей сложности на поле 18 минут.

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