Хэмилтон спровоцировал аварию на Формуле-1. Его соперника госпитализировали

Хэмилтона назвали нарушителем. Фото: Reuters

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон был оштрафован на 10 секунд в результате инцидента на старте Гран-при Великобритании. Хэмилтон в начале гонки столкнулся с пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном.

Макс в борьбе с Льюисом вошёл в поворот по внешнему радиусу. "Мерседес" в итоге поддел болид "Ред Булл", отправив того в стену. В итоге Ферстаппен с трудом покинул болид, он был вынужден сойти с дистанции.

В результате инцидента Ферстаппен с трудом вышел из болида, ему пришлось сойти с дистанции. Позднее стало известно, что пилота из Нидерландов отправили в больницу на обследование.

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер уже раскритиковал Хэмилтона, назвав его действие грязным пилотажем.

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Ранее российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин резко изменил дизайн своего гоночного шлема. Во время испанского этапа чемпионата мира Мазепин использовал шлем, на котором его номер 9 сформирован с помощью развивающейся георгиевской ленты.