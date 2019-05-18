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воскресенье, 19 мая 2019 20:11

Хави Эрнандес: олицетворение испанского футбола

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Хави Эрнандес: олицетворение испанского футбола
Хави Эрнандес. Фото: Sportbox

После победы сборной Испании на чемпионате Европы в 2008 году Энди Роксбург, глава технического комитета УЕФА, сказал, что Хави, как никто другой, олицетворяет собой испанскую культуру игры. Высокопоставленный функционер не сделал какого-то открытия, но если даже в далеких кабинетах это поняли, значит, игрок действительно оказал огромное влияние на развитие современного футбола.

Несколько странно, что именно после континентального форума в Австрии и Швейцарии о Хави начали говорить с особым восторгом. Дело в том, что центральный полузащитник "Барселоны" в таком стиле играл практически с самого начала своего взрослого карьеры. Правда, к тому времени он уже добавил в профессиональном плане, а своими действиями стал излучать уверенность и спокойствие.

Почему так? Наверное, потому что в футболе, так же как и в другом виде спорта, признание приходит с успехом. До исторического триумфа с национальной сборной Хави выиграл три чемпионата Испании, два Суперкубка страны и одну Лигу чемпионов. Очень неплохой список достижений, если не учитывать, что к тому моменту игрок уже находился в 28-летнем возрасте и подходил к экватору своего футбольного пути.


И, скорее всего, Хави не добился бы всеобщего признания, если бы местный футбол не вышел на новую ступень. Это было как раз то время, когда главные команды страны начинали доминировать на международной арене. Так, "Барселона" под руководством совсем неопытного, но крайне талантливого Пепа Гвардиолы вступала в новый этап своего развития, а Луис Арагонес передавал ключи от сборной Испании в руки Висенте дель Боске.

Залогом развития Хави были Гвардиола и дель Боске

Нет никакого совпадения в том, что Гвардиола (2 ЛЧ) и дель Боске (ЧМ, ЧЕ) в буквальном смысле захватили мировой футбол именно с помощью Хави. Их предшественники в лице Райкарда и Арагонеса тоже пользовались услугами центрального полузащитника, но, например, главный тренер "Барселоны" делал ставку, в первую очередь, на физическую подготовку. И это очень смущало каталонца, поскольку всем известно, что его сила вовсе не в ногах.

Хави даже и не думал отчаиваться, а в кратчайшие сроки превратился в системообразующего исполнителя как на клубном уровне, так и на уровне сборной. Почему вдруг его навыки оказались настолько уникальными? Все просто: Гвардиола и дель Боске оценили класс своих игроков и пришли к выводу, что для больших побед одной физической подготовки уже недостаточно. Они сделали акцент на интеллект, логично, учитывая высокий класс их команд.

В связи с этим, пожалуй, не будет преувеличением назвать первую половину карьеры Хави подготовительным этапом перед новыми вершинами. И дело даже не в каких-то престижных титула, которые он начал завоевывать регулярной основе. А в сильных сторонах игрока, которые до определенной поры почему всячески недооценивались. Красиво об этом рассказывает сам Хави: "В физическом плане выглядел несколько ограниченным. Впрочем, мне удалось выжить, используя свою голову ".
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Бускетс, Алонсо, Иньеста и Месси - это, конечно, хорошо, но попробуйте представить лучшие "Барселону" и сборную Испании в истории без Хави. Не получается? В этом и заключается проблема. Нет абсолютно никаких сомнений, что одни из самых успешных команд нового времени никогда не установили свою гегемонию на международной арене, если бы не могли рассчитывать на аутентичные способности магического полузащитника.

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Ставить кого-то выше Месси в рамках "Барселоны", наверное, называется святотатством и на Камп Ноу это точно не приветствуется. Но, послушайте, никто не определял культуру сине-гранатовых команды так, как Хави. Без него разрушалась вся конструкция, на которой держался игровой каркас и его наполнения вроде высокой интенсивности, высокой прессинга, тотального футбола или того, что в народе считается тики-такой каталонского образца.

Хави был ключевым игроком для "Барселоны"

В чем особенность Хави? Как минимум, в том, что он, без преувеличения, является обладателем пространства и времени. Своими грамотными открыванием и искусными передачами он путал соперников и облегчал план своих тренеров на игру. Не было тактического приема, с которым маэстро центра поля каким-то образом не справился бы. Если нужно сломать оборонительные автобусы, а против той "Барселоны" по-другому и не играли, то каталонец принимал дело в свои руки.

Именно Хави сделал возможным возвращение команды Пепа Гвардиолы к истокам Йохана Кройфа, который считается культурным отцом сине-гранатового клуба. Сам голландец всегда любил территориальную инициативу и тотальный контроль, но даже в свои времена давал понять: "Игрок владеет мячом примерно 3 минуты за матч. Это давно доказано статистически. Поэтому важно, чем он занят другие 87 минут без мяча. Это и определяет настоящий класс футболиста ".

Окружение, в котором Хави постигал футбольное искусство, произвело на игрока колоссальное влияние. Поэтому сейчас, за несколько недель до завершения своей профессиональной карьеры, 39-летний ветеран уже знает, в какой футбол будет играть его команда. Сначала ей может стать "Аль-Садд" или даже "Бетис", чтобы просчитать дальнейшие риски и убить в себе футболиста, но не приходится сомневаться, что вскоре он окажется в "Барселоне"

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Хаві Ернандес 17 років виступав за "Барселону". За цей час 8 разів ставав чемпіоном Іспанії, 3 вигравав Кубок Іспанії, 6 разів Суперкубок. 4 рази виграва Лігу чемпіонів. 2 рази став переможцем клубного Кубку Світу. Із збірною Іспанії двічі виграва Кубок Європи та одного разу Кубок Світу.

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