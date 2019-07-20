Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира

Харлан лидировала весь поединок

Звездная украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золото чемпионата мира, выиграв в финале у 7-кратной чемпионки мира и действующей олимпийской чемпионки из России Софьи Великой.

Украинка лидировала на протяжении большей части поединка, однако Великая сумела вернуться – в итоге судьба чемпионства решалась заключительным ударом, который остался за украинкой – 15:14 – пишет xsport

Харлан выиграла свое шестое золото чемпионата мира.

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Украинка стала лишь второй саблисткой в истории, в активе которой теперь 4 индивидуальных золота чемпионатов мира.