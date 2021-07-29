Харлан назвала причину провала на Олимпиаде

Отсутствие практики не позволили украинской саблистке Ольге Харлан быть успешной на Олимпиаде.
В Токио украинская саблистка проиграла в первой схватке и покинула соревнования.
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"Трудно это все пережить. Я не думала, что эти полтора года, которые были без соревнований, на меня повлияют. У меня был один шанс, одно соревнование за год, и это Олимпийские игры.
Это все равно что сразу после тренировок, без практики идти на экзамен. Я с этим не справилась", - сказала Харлан в эфире канала "1+1".
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В активе сборной Украины на Играх в Токио четыре бронзовые награды.
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