Харатин пришел в сборную надолго – Левченко

Игоря Харатина звали в сборную Венгрии. Фото твиттер "Ференцвароша"

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко в интервью Zbirna.com поделился мнением о перспективах в национальной команде полузащитника "Ференцвароша" Игоря Харатина.

"Харатин уже получил вызов, вот только карантин помешал, возможно, дебютировать в составе сборной Украины. Но, мне кажется, что тренерский штаб сборной серьезно положил глаз на этого полузащитника", – сказал Левченко.

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Игорь Харатин должен был дебютировать в национальной борной весной,во время встреч со сборными Франции и Польши. Но из-за коронавируса встречи пришлось отменить.