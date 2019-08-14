Хацкевича ждет встреча с братьями Суркисами

Суркисы стали владельцами "Динамо" в 1992 году

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может покинуть свой пост после поражения команды от "Шахтера" в матче чемпионата Украины, а также вылета из Лиги чемпионов в результате ничьей с бельгийским "Брюгге"

Как сообщает depo.ua, именно сегодня, 14 августа, должна состояться встреча Хацкевича с братьями Игорем и Григорием Суркисами. И скорее всего, тренер таки будет вынужден уйти в отставку из-за невыхода в Лигу чемпионов.

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Ранее в прессе писалось, что одним из условий продления контракта с Хацкевичем является обязательный выход в Лигу чемпионов.